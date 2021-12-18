صليتا رصاص عند المفترق.. هكذا نفذت عملية "حومش"

وطن: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الخميس شمال نابلس واسفرت عن مقتل مستوطن واصابة اثنين قرب مستوطنة حومش نفذت على مرحلتين.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية التي نشرت بعض التفاصيل حول العملية، فان العملية وقعت قرابة الساعة السابعة والنصف مساء، بعد ان خرجت سيارة المستوطنين من بؤرة حومش الاستيطانية، وان المنفذين اطلقوا في المرحلة الأولى صلية رصاص قصيرة، اتبعوها بصلية أخرى أكبر، وان عملية اطلاق النار تمت من خلف شجيرات بالمكان.

وأوضحت أن المستوطنين فروا من المكان بعد إطلاق النار عليهم، واتجهوا نحو مستوطنة "شافي شمرون" القريبة، وان إطارات مركبتهم كانت أصيبت بالرصاص، وتمكنوا من الوصول الى مدخل المستوطنة.

وأشارت الى ان مسارعة المستوطن الذي كان يقود السيارة للفرار أنقذ حياته وحياة آخرين معه في السيارة، لافتة الى ان ما يسمى قائد المنطقة في جيش الاحتلال قال بان "العملية انتهت بمعجزة، وكان بالإمكان أن تنتهي بشكل أخطر من ذلك بكثير”.

ونوهت الى ان المستوطن الذي قتل كان يجلس في المقعد الخلفي وبجانبه كان يجلس اثنان اخران، وخلفهم جلس مستوطن اخر لم يصب بالعملية،

وقال المستوطن الذي كان يقود السيارة "خرجت من حومش، وتوجهت نحو اليسار، على المفترق خففت السرعة للتأكد من عدم وجود مركبات على الشارع، حينها سمعت صوت صلية رصاص ولمعان إطلاق النار، استدرت لليسار بسرعة، حينها سمعت صوت صلية رصاص أكبر من الأولى، وسمعت صراخا داخل المركبة”.