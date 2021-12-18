38 منزلاً مهدداً بالهدم في قرية الولجة غربي بيت لحم

وطن: قال رئيس مجلس قروي قرية الولجة بمدينة بيت لحم خضر الأعرج، إن 38 منزلاً في "حي جويزة" مهددة بالهدم، بعد إخطارها من قبل سلطات الاحتلال منذ ثلاث سنوات بحجة عدم الترخيص.

وأفاد الأعرج، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 50 منزلاً في الحي في عام 2018، إذ قدم التماساً لـ38 منزلاً منها وتم تجميد القرار لثلاث سنوات.

وبيّن أن السادس والعشرين من الشهر الجاري موعد المحكمة النهائية للبت في قرار الهدم، لافتاً إلى الهدم يلتهم ما يزيد عن نصف حي الجويزة ويهدد ما يزيد عن 40 منزلاً آخراً بالهدم.

وأشار الأعرج إلى "أن الاحتلال يهدف إلى سلب الأرض وإفراغها من سكانها قصراً، وممارسات سلطات الاحتلال في قرية الولجة في غاية الخطورة وتستدعي تدخلاً عاجلاً لوقفها".

وأضاف إن المجلس يعمل على تعزيز حضور القضية إعلامياً ومتابعتها قانونياً، بالإضافة إلى ترتيب اعتصام لأصحاب المنازل على باب المحكمة في تاريخ انعقادها.

وطالب المؤسسات الرسمية والحقوقية بالعمل الجاد والفوري لوقف قرار الهدم، والوقوف في وجه محاولات تهجير سكان القرية وسلب أراضيهم.

(صفا)