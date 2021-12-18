توتر شديد في السجون والأسرى يرتدون زي السجن استعدادًا لأي طارئ

وطن: أكد مكتب إعلام الأسرى، أن حالة من التوتر الشديد تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت، عقب الهجمة الممنهجة من قبل ادارة مصلحة السجون ضد الأسيرات.

وأوضح "إعلام الأسرى" في بيان له، أن الأسرى في السجون ارتدوا زي السجن تعبيرًا منهم عن استعدادهم لأي طارئ قد يحدث ضد الأسيرات لتصعيد المواجهة مع السجان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأسرى يرفضون الخروج للفحص الأمني، وعدم استجابتهم للتشخيص أثناء العدد اليومي، مشددًا على أن الأوضاع لو بقيت على حالها حتى مساء اليوم فإن الأسرى سيتخذون خطوة تصعيديه أخرى سيعلن عنها في حينها.