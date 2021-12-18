رئيس الشاباك رافق بينيت خلال زيارته الإمارات

وطن: ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" ان رئيس جهاز (الشاباك)، رونين بار، رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال زيارته إلى الإمارات قبل ايام.

وبحسب التقرير، فإن بار اجتمع خلال زيارة أبو ظبي مع مسؤولين أمنيين إماراتيين، "من أجل تعزيز قضايا أمنية إقليمية".

ووفقا التقديرات التي أوردتها القناة الاسرائيلية، فإن القضايا الأمنية التي ناقشها رئيس الشاباك مع المسؤولين الأمنيين في أبو ظبي، "تتعلق بالأمن الشخصي للإسرائيليين الذين يزورون الإمارات".

وذكر التقرير أن ذلك يأتي على خلفية "التقديرات الإسرائيلية حول المساعي الإيرانية لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج".

وفي الشهرين الماضيين، ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إحباط سلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في قبرص وثلاث دول أفريقية.

ولم يأتِ البيان الإماراتي – الإسرائيلي المشترك الذي أعقب لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الإثنين الماضي، على أيّ ذكر لإيران، رغم انها استحوذت على حيّز كبير من المحادثات بينهما بحسب ما ذكرت صحف إسرائيلية، أمس الجمعة.

وربط المحلّل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، ومحلّل الشؤون الإسرائيلية في موقع "المونيتور" الأميركي، بن كسبيت، بين زيارة بينيت وبين تصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، الشهر الماضي، التي قال فيها إنّ "تهديد المسيّرات المتزايد من إيران" يحوي "فرصة إستراتيجية". موضحا انه وعبر تطوير برامج دفاع إقليمية لردع وكشف واعتراض المسيّرات، "تستطيع إسرائيل التحوّل إلى لاعب مركزي وذخر للدول الموجودة تحت تهديد المسيّرات الإيرانية، إلى جانب تطوير عمق إستراتيجي مطلوب في المعركة المتواصلة أمام إيران"، وفق ما اقتبس عن نوركين.

وعبّر مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرّة، خلال الأشهر الأخيرة، عن مخاوف من الطائرات المسيّرة الإيرانية، خصوصًا بعد الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو في السعودية عام 2019.