حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أنه تم إجراء 599 فحصًا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية أظهرت تسجيل إصابة 55 شخصا.

في حين، كان إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 54 حالة.

ولفتت إلى تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أنه بذلك يبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 189112، وإجمالي الحالات النشطة 1636 حالة، وإجمالي المتعافين 185806، وإجمالي الوفيات 1670 وفاة.

وحول التطعيمات، بينت الصحة أنه بذلك يبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 526541 شخصًا.