الجزائر وتونس في نهائي كأس العرب اليوم

وطن: يسدل الستار، مساء اليوم السبت، على منافسات بطولة كأس العرب بإقامة اللقاء النهائي بين منتخبي الجزائر وتونس، والذي يستضيفه استاد البيت، أحد استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

ويبحث منتخب الجزائر عن لقبه الأول في البطولة، بينما يبحث منتخب تونس عن لقب ثانٍ في تاريخ مشاركته بالبطولة.

وتأهل منتخب الجزائر للنهائي بفوز دراماتيكي عن منتخب قطر المستضيف بهدفين لهدف، ولم يكن حال منتخب تونس أسهل للنهائي، وتأهل بصعوبة بفوز قاتل على منتخب مصر، بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

ويسبق هذا النهائي لقاء منتخبا قطر ومصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، التي تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، نجاحا باهرا وتنظيما رائعا في كل النواحي كـ"بروفة" نهائية من قطر، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2022.