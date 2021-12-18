إعصار يضرب الفلبين ويودي بحياة أكثر من 20 شخصاً

وطن: لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم، في أقوى إعصار يضرب الفيليبين هذا العام، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات صباح اليوم السبت، مشيرة إلى أنّ الكارثة خلّفت "أضرارًا جسيمة" في المناطق الأشدّ تضررًا في وسط الأرخبيل وجنوبه.

واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ يوم الخميس الماضي، بسبب الإعصار "راي" الذي أدّى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق، بعدما دمّر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجارًا، وهدم مساكن.

وحين ضرب "راي" جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة، الخميس الماضي، كان إعصارًا فائق القوة، إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترًا في الساعة.

وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترًا في الساعة أمس، الجمعة، مع تقدّم الإعصار في الأرخبيل حيث خلّف أضرارًا جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفيليبينية.

وعصر الجمعة، ضرب الإعصار شمال جزيرة بالاوان، الوجهة السياحية الشهيرة، قبل ان يبتعد باتجاه بحر الصين الجنوبي نحو فيتنام.

وقال مسؤول الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفيليبين، ألبرتو بوكانيغرا، "إنها واحدة من أعتى العواصف التي تضرب الفيلبين في شهر كانون الأول/ ديسمبر خلال العقد الأخير"، مضيفا أن "المعلومات التي تردنا والمشاهد التي تصلنا مقلقة للغاية".

وأتى الإعصار "راي" في وقت متأخر في الموسم. فغالبية العواصف المدارية في المحيط الهادئ تتشكل بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر.

ويحذر علماء منذ فترة من أن الأعاصير تزداد عنفا مع تزايد الاحترار المناخي الناجم عن نشاط الإنسان.

ويضرب الفيليبين التي تعتبر من أضعف الدول في مواجهة التغير المناخي، سنويا، حوالي عشرين إعصارا، تزرع الدمار في المساكن وتقضي على محاصيل وبنى تحتية في مناطق تعاني أصلا من الفقر.

وكان الإعصار الفائق القوة "هايان"، أكثر الأعاصير فتكا في الفيليبين مع تسببه بمقتل أو فقدان 7,300 شخص في العام 2013.