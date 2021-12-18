الاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويجري عمليات تفتيش واسعة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة كفر راعي جنوب جنين، وعدة بلدات مجاورة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر راعي، وشنت حملة تفتيش واسعة في منطقة "الطنون"، حيث أوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي منعت المواطنين المركبات من المرور عبر شارع جنين- نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها جنوب جنين خاصة في بلدات صانور، وعرابة، وسيلة الظهر، والجربة، وجبع وشنت حملات تفتيش واسعة.