الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى نابلس

وطن: دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ليلة أمس الخميس، بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، للمشاركة في مطاردة منفذي عملية نابلس.

وأوردت قناة "كان" العبرية، أن جيش الاحتلال، قرر إرسال ثلاث كتائب عسكرية، وقوات استطلاع واستخبارات وقوات خاصة، لمطاردة منفذي العملية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، زار رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وعدد من المسؤولين الأمنيين في دولة الاحتلال، اليوم الجمعة، موقع تنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت أمس قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس بالضفة الغربية.

وأجرى "كوخافي" تقييماً للوضع، استعرض خلاله قائد لواء الضفة الغربية تأهب قوات الاحتلال في الضفة الغربية في ظل الأحداث الأخيرة.

وقال كوخافي، "سنزيد عدد القوات المقاتلة وسنواصل العمل وتوسيع الأنشطة العملياتية حسب الحاجة؛ لن نتوقف حتى نقبض على منفذي العملية".

وقُتل مستوطنٌ وأصيب اثنين آخرين، أمس الخميس، خلال عملية إطلاق نار على مركبتهم قرب مستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس.