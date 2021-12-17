اصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وذكر مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل "شارع الشهداء"، واجتاز جنود الاحتلال الحاجز واقتحموا وسط المدينة من "زقاق العميان"، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.