عقل أبو قرع لـوطن: متحور "أوميكرون" بين العدالة الصحية.. والارباك العالمي!!

يجتاح المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورنا او "كوفيد -19"، العالم بشكل مذهل، وقبل أيام اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف 3 حالات من الاصابة بهذا المتحور في بلادنا، وبلغت الاصابات في دولة مثل بريطانيا اعدادا يوميه لم تشهدها منذ بدء الجائحة، حيث وصلت الاصابات اليومية الى حوالي ال 80 الف اصابه خلال 24 ساعه، وتشير الدراسات الى ان الاعداد من الاصابات ب "اوميكرون" تتضاعف خلال 3 ايام بسبب الانتشار السريع، ومن الواضح أن هذا المتحور الجديد يجتاح اوروبا حاليا من اقصاها الى اقصاها، وبدء بالانتشار بقوة في الولايات المتحدة، وسوف يكون هذا المتحور من الفيروس هو الاكثر انتشارا في العالم خلال فترة قريبة.

ورغم أن التحور في عالم الفيروسات هو من البديهيات أو من الامور المسلم بها، الا أن التحور السريع ومن ثم الانتشار المخيف لهذا المتحور وبالتالي التسابق المحموم على اعطاء الجرعة المعززة من اللقاح ضد كورونا وربما تسمى الجرعة الثالثة أو الرابعة، يظهر الارباك العالمي في التعامل مع هذا الفيروس الذي أذهل العالم خلال السنتين الماضيتين، ويبين هشاشة وضعف العالم الذي اصبح يشبه منطقة جغرافية صغيرة مغلقة حين يتم التعامل مع هذا الفيروس وتحوراته، ويظهر في نفس الوقت كيف أن غياب مفهوم العدالة الصحية، اي التفاوت بين دول أو مجتمعات العالم في التعامل مع هذا الفيروس، سواء من حيث الامكانيات أو المعلومات، هو من أهم الاسباب الى الوصول الى الوضع الحالي، وهذا يتماشى مع غياب مفاهيم أخرى من العدالة، منها العدالة المناخية أو البيئية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

والضعف أو التأخر الكبير في اعطاء اللقاحات في دول فقيرة أو ذات امكانيات ضعيفة، أو في دول تنتشر فيها الاوبئة التي تضعف المناعة هو من أهم الاسباب الى نشؤ التحورات الخطيرة أو سريعة الانتشار، حيث نعرف أن منشأ هذا المتحور وغيره من المتحورات هو دول أفريقية وبالاخص دولة جنوب أفريقيا، حيث يوجد حوالي 10 ملايين من المصابين ب فيروس الايدز، الفيروس الذي الهدف الاساسي الذي يهاجمه في الجسم هو جهاز المناعة، وبالتالي هناك 10 ملايين شخص عندهم المناعة ضعيفة وربما هم على قيد الحياه بسبب الادوية التي يتناولها بشكل دائم، وبالتالي عند الاصابة ب فيروس كورونا، ومع المناعة الضعيفة الموجودة اصلا، ومع غياب التطعيم الكافي، فأن فيروس كورونا يجد الارضية الخصبة للبقاء والتكاثر وبالتالي التحور الى اشكال أكثر انتشارا وربما أكثر خطورة، حيث اننا نحتاج الى وقت ومعطيات أكثر للتعرف على مدى خطورة أوميكرون، وهذا ما حدث بالضبط.

وهذا ربما يفسر الهلع أو القلق في دول العالم من هذه النسخة المتحورة، رغم الشوط الكبير التي قطعته دول كثيره في اعطاء اللقاحات، ولحد ما عندنا، وهذا يدل على ان هذا الفيروس يملك وسوف يملك القدرة على التحور ليصبح أقوى وربما مقاوما تماما لكافة اللقاحات في المستقبل، ولذا علينا أن نتوقع نسخ اخرى من متحورات الفيروس قريبا، وبالطبع بصوره أكثر خطورة واوسع انتشارا وأصعب فيما يتعلق بفعالية اللقاحات.

والتاريخ القريب للفيروس يثبت ذلك، حيث كان هناك تصاعدا مضطردا في الاصابات بفيروس كورونا وفي سرعة تحوره خلال فترات ليست متباعدة، وهذا يدل على أن الغموض ما زال يكتنف هذا الفيروس، وأنه ورغم الدراسات والابحاث والاموال التي تم ويتم انفاقها من أجل التعرف أكثر على هذا الفيروس، ألا أن العلماء والمختصين لم ينجحوا بعد في معرفة ألية وسرعة انتشار هذا الفيروس، وطبيعة عمله أو تأثيره على الاجسام المختلفة لبني البشر ، وكيفية احداثه الطفرات أو التغيرات التي يقوم بها.

ورغم بارقة الامل التي انتجتها اللقاحات في العالم، بات هناك تخوفا حقيقيا في العالم وعندنا، من مدى انتشار وخطورة الطفرات المتواصلة من الفيروس، حيث اصبحت هذه الطفرات وبغض النظر عن منشأ أو مكان اكتشافها هي السائدة في العديد من بقاع العالم، وما زال هناك تخوفا حقيقيا بأن ينجح الفيروس في التحور الى طفره لا تنفع معها اللقاحات الحالية، وبالاخص أننا نسمع هذه الايام عن بعض الطفرات التي تصيب مجددا من أصيبوا بالفيروس أو ممن تم تطعيمهم، أي أن الاجسام المضادة التي تم أفرازها لا تقاوم الفيروس، وهذا من المؤشرات الخطيرة والمقلقة على ما يمكن أن يخبأه المستقبل.

وفي ظل هذا التخبط والتقصي والمراجعة وتغيير السياسات وأصحاب القرارات، وبناء على نتائج دراسات أو ابحاث جديده، يتضح تدريجيا أن هذا الفيروس سوف يبقى بيننا ولفتره طويله، وبأن الحديث عن لقاح سليم وفعال، سواء من خلال الجرعة الثالثة أو الرابعة ، أو عن اجراءات أو قيود، لن تقضي على هذا الفيروس، وفي احسن الاحوال سوف تخفف منه ولفتره معينه، والذي من الواضح أنه سوف تكون هناك موجات أخرى من التحورات الاشد فتكا والاكثر انتشار، وبأن الواقع سوف يفرض على العالم البحث عن أفضل الاوضاع والاحوال للتعايش معه وبأن ذلك سوف يكون الاستراتيجية الواقعية خلال المستقبل القريب والبعيد.

ومع مواصلة الانتشار المذهل لمتحور " اوميكرون"، ومع تواصل غياب العدالة الصحية سواء من حيث توفير اللقاحات أو المعلومات أو الادوية القادمة للتعامل مع كورون، ومع مواصلة التخبط والارباك العالمي، والاعتماد حتى الان على التعامل مع الاحداث وليس استباقها، ورغم أن دوله مثل بريطانيا تهدف الى تطعيم معظم السكان أي حالي 50 مليون شخص بالجرعة الثالثة خلال الفترة القريبة.



ورغم ان شركات عالميه ضخمه تتسابق من أجل ضخ المزيد من اللقاحات وربما الادوية أي العلاجات في الاسواق، ورغم الابحاث والدراسات المحمومة التي يقوم بها معهد الصحة الامريكي في هذا الصدد حيث وصلت الاصابات الى 50 مليون والوفيات تعدت ال 800 الف وفاه، ورغم انشغال السياسيين في العالم وعلى رأسهم الرئيس الامريكي بكورونا وتحوراته، الا أن التحورات من فيروس كورونا سوف تتواصل وتتعمق وتكون أكثر خطورة واسرع انتشار وتصبح مزمنة وجزء من حياة البشر والعالم والاقتصاد والسياسة، في ظل غياب العدالة الصحية وتواصل الاحتكار للقاح والدواء والمعلومة من قبل دول أو فئات قليلة في العالم.