إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

وطن: أصيب شاب بقنبلة غاز في الرأس، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن الشاب أصيب برأسه خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على القرية بحماية جيش الاحتلال، وأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما اصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيتا، إضافة إلى 5 آخرين نتيجة سقوطهم.

وفي بيت دجن، أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني و14 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

كما أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص "المطاطي" في أطرافهما السفلية، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال المسيرة.