الثقافة الجائرة

كتبت: ملك عرمين



يقوم المجتمع دائما بلوم المرأة ما إذا تم التحرش بها أو تم الاعتداء عليها حيث يقولون لها :"تحرش بها بسبب ما كانت ترتديه او لماذا ذهبت إلى هذا المكان في ساعة متأخرة"، أو "كيف وصلت الى هذا المكان" ، أو" هي كانت راضيه أن يتم التحرش بها أو "لماذا لم تقاوم"، ويوجد العديد من التبريرات للرجل والملامة فقط على المرأة، فهذه الملامات متغلغلة في ثقافتنا ولا بد من إيقافها.



ما الذي يحدث في مجتمعاتنا كيف يكونون بهذه القسوة التي تترك الجرم للرجل وتلجأ إلى لوم الضحية، فهذا الذي يحصل لم يأتي من فراغ أو من العدم حيث أن هذه المبررات التي تخرج من لسان المجتمع برجاله ونسائه هي نتيجة للعقلية الذكورية المترسخة في مجتمعنا والعادات والتقاليد المجتمعية، حيث تطغى على عقول وأفكار أفراد المجتمع أكثر من الدين .

حيث أن ثقافة لوم الضحية، تستند إلى تحميل الضحية مسؤولية الاعتداء عليها وتحميلها الذنب بدلا من لوم المذنب الحقيقي. حيث أن لوم الضحية هي ظاهرة متفشية في مجتمعاتنا وهو سلوك يقتضي بإلقاء اللوم على المجني عليها، وليس الجاني وتحميلها مسؤولية كلية أو جزئية عند حدوث الاعتداء. وغالبا من يقوم بتبرير تلك الانتهاكات الجسدية أو اللفظية هو من يقوم بها او يشارك فيها ليخلص نفسه من تلك الجريمة أو يريد إلصاقها بالضحية البريئة التي ليس لها أي ذنب سوى انها خرجت من بيتها او من عملها أو من أي مكان هي كانت موجودة فيه.

في الواقع، تعود فكرة وثقافة لوم الضحية إلى العادات والمفاهيم الذكورية التي تعامل المرأة كمخلوق ضعيف لا حيلة ولا قوة له للدفاع عن نفسه، وأيضا أنها ناقصة عقل ويتم تعامل معها كجسد يحتاج إلى السترة، وإن خرجت صاحبة الجسد عن الموروث والمألوف والمعتاد حول المظهر الخارجي أو حول المبادئ والأفكار فإن ما سيحصل معها من اعتداءات جسدية ولفظية وتحرش هو مبرر لأنها خرجت فقط عما هو مألوف في مجتمعها.



وفي حالات كثيرة يستغل مستخدمو "ثقافة لوم الضحية" الدين بغير موضعه ليبرر شناعة وقذارة الجرم الذي قام به، حيث منهم بعض الشيوخ الذين في بعض الأحيان يستندون إلى نصوص دينية قرآنية أو غير قرآنية لتشريع ظاهرة لوم الضحية على سبيل المثال، الداعية عبد الله رشدي الذي يتحدث باسم الأزهر ويستغل الدين ومكانته ليبرر الإعتداء الجسدي والجنسي على المرأة، فهو نفسه من ادعى أنه لا يبرر التحرش لكن في الوقت نفسه هناك مسببات للتحرش تتعلق بالمرأة ومظهرها، حتى أنه قام بتشبيه المرأة بالسيارة التي يجب حمايتها من السرقة ولو تركها صاحبها مفتوحة وتم سرقتها فالذنب يقع عليه، تفكيره التافه والذي ليس له أي معنى قام بتخريب عقول العديد من الرجال وعمل على زيادة نسبة التحرش والاعتداء الجنسي واللفظي على المرأة، كما أنه عندما قام بمعارضته أحد الشباب فقام بالرد عليه:"شكلك ناسي عربيتك مفتوحة".

ما يحدث هنا تعزيز يقوم به هذا الداعية ومن هم أشباهه هو عامل أساسي وقوي لتعزيز الجرائم والاعتداءات بحق المرأة، حيث أن تشبيه المرأة بالسيارة وغيرها من الأغراض وجعلها تابعة لصاحب معين هو تكريس للذكورية واضطهاد المرأة وايضا قد يكون سبب في تعنيف المرأة وضربها وقد يصل إلى قتلها في بعض الأحيان وهذا بسبب شخص لا يفقه في الدين شيئا ويفتي بأمور لا علاقة لها بديننا، حيث أن الأديان أبدا لا تقلل من شأن المرأة بل على العكس تماما هو يعلي من شأنها، ويوصي الرجال بالعناية بهن ، واحترامهن،وتقديريهن .

وعلينا أن لا ننسى أيضا دور القضاء المتخاذل مع قضايا النساء فهنا العدالة عدالة الذكور، حيث أن الذكر لا يعاقب إذا قام بأي جريمة سواء إعتداء لفظي أو جسدي لأنه لديه الحق في أن يقوم بذلك لأن اللوم لا يقع عليه، لذلك عندما القانون لا يقوم بمعاقبة الرجل من البديهي أن يعتقد الذكوري بأن مصطلح لوم الضحية عبارة شائعة ارتبطت ذهنياً بإلقاء اللوم على النساء حال تعرضهنّ لانتهاكات جسدية أو لفظية، حيث يعتقدون أنهم على حق وأن المرأة هي المخطئة سواء بلباسها أو أخلاقها، لذلك ما يقلص فعلا من تلك الإعتداءات الجنسية هو إيقافنا لتبرير التحرش والبحث عن مسببات تتعلق في الضحية، السبب هو واحد ووحيد " المتحرش بذاته".

لا بد من وجود رادع قانوني لأنه وبلا شك ومن المؤكد أنه سيساهم في الحد من الإعتداءات والإنتهاكات بحق كل أنثى، وهذا الأمر لا يزال بعيدا كل البعد عن بلادنا لكننا سنستمر في النضال لأن أي إعتداء مهما كان هو بالفعل جريمة لا مبرر له حيث أنه لا يوجد له أي مبرر مجتمعي ولا ديني ولا قانوني. ويجب علينا أن نساند وندعم الضحايا من النساء وان نتعاطف معهن، ونقف بجانبهن ،ويجب أن لا نلومهن على شيء ارتكبه شخص ما …فهن يستحقن ذلك لأنهن جزءٌ منك وجزء من المجتمع ككل.