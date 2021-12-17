الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح ويعتقل مواطنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين خلال قمعها وقفة تضامنية مع عائلة سالم في الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اقتحمت الحي واعتدت على المشاركين في الوقفة التضامنية مع العائلة التي يتهددها خطر الإخلاء من منزلها حتى نهاية الشهر الجاري، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.

وكان نشطاء أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لأداء صلاة الجمعة تضامنا مع عائلة سالم، حيث تعرضت قطعة أرض تابعة لها يوم أمس لاعتداء من نحو 30 مستوطنا تمثل بنصب أسلاك شائكة فيها.

يتبع..