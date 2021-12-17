مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في برقة شمال نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين بالرصاص في برقة شمال نابلس، وأحرقوا "بركسا" لأحد المواطنين.

وقال مراسلنا، "إن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الغربية لبلدة برقة، وحاولوا احراق عشرة منازل".

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الكثيف تجاه الأهالي في برقة، وأحرقوا "بركسا" تعود ملكيته للمواطن نزار سيف.

وأوضح أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين الذي يتجمعون بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة، وينتشرون على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وشهد الشارع الرئيس المحاذي لمستوطنة "حومش" المخلاة انتشارًا كبيرًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وفر الحماية للمستوطنين، وأغلقه امام مركبات المواطنين.