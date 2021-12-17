135 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، عن تسجيل 135 إصابة بكورونا، و150 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 1109 عينة خلال 24 ساعة، دون تسجيل وفيات.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 72، بينهم 53 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 189057، بينهم 1702 حالة نشطة، و185686متعافيًا، و1669 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 526451 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 1606760 جرعة لقاح.