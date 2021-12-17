ارتفاع الإصابات بكورونا وتراجع الحالات الخطيرة في دولة الاحتلال

وطن: دلت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على اتساع انتشار فيروس كورونا، حيث شُخصت إصابة 838 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 95,479 فحصا لكورونا، وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة إلى 0.89%.

في المقابل، انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 79 مريضا، بينهم 42 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ويرقد في المستشفيات حاليا 125 مريضا، من بين 6542 مريضا بالفيروس، غالبيتهم الساحقة في حالة طفيفة.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ صباح أمس بثلاث وفيات لتصل حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8230.

وتلقى 4,147,339 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,815,500 شخص الجرعة الثانية، وتلقى 6,438,561 شخصا الجرعة الأولى.

المصدر: (عرب48)