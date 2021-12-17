مستوطنون يحطمون مركبات المواطنين في سبسطية شمال نابلس

وطن: حطم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، عددا من مركبات المواطنين قرب مدخل بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس البلدية محمد عازم، بأن المستوطنين هاجموا كراجا لتصليح المركبات، تعود ملكيته للمواطن عدي يونس الحاج، وحطموا المركبات المتوقفة على مقربة منه.

وأضاف: إن الاحتلال داهم عدة منازل على مدخل البلدة، والقريبة من مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين، في ظل انتشار واسع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.