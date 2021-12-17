الخبير البيئي د.أبو قرع يحذر من الاثار البيئية والصحية لظاهرة حرق النفايات في الاماكن العامة

وطن- خاص: حذر الخبير البيئي د.عقل ابو قرع من التخلص من النفايات وذلك عن طريق حرقها في الشوارع أو الاماكن العامة، وما لذلك من احتمال تكون مواد كيميائية خطيرة من خلال عملية الاحتراق غير الكامل وبالتالي امكانية وصولها الى الانسان وتلويثها للبيئة.

واضاف ان تراكم النفايات بأنواعها في بعض الشوارع الرئيسية العامة في المدن الفلسطينية يؤدي بالاضافة الى تشوية المنظر العام، الى زيادة احتمال انتشار الامراض من خلال انتقالها عن طريق تراكم الحشرات بسبب تكدس وتحلل النفايات، وكذلك تؤدي الى تلوث البيئة من هواء وتربة ومياة.

حرق النفايات في الشوارع

وأردف أبو قرع ان ازدياد انواع وكميات الفضلات الصلبة، يتطلب التفكير في كيفية التخلص منها بطرق علمية دون المساس بالموارد الطبيعية التي هي محدودة في بلادنا، من مياه وتربة، حيث نلاحظ وخلال مرورنا بالشوارع الرئيسية عمليات حرق للنفايات في أوعية جمعها او على جانب الشارع العام، وهذه عملية خطيرة تؤدي الى تلوث الجو بمواد كيميائية عضوية وغير عضوية وكذلك بأشياء متطايرة نتيجة عملية الحرق غير المكتملة وهذا بدورة يؤدي الى وصول الهواء الملوث الى البيوت او الى المسافرين في الشوارع وما لذلك من تداعيات صحية.

ودعا الاجهزة الصحية والقضائية المختصة الى العمل من اجل عدم التخلص من النفايات من خلال هذه الطريقة والى تطبيق القوانين بصرامة على من يقوم بعملية الحرق والحاق الاذى بالصحة والبيئة.

نفايات سامة

واشار د. ابو قرع الى خطورة وصول النفايات الخطرة سواء اكانت كيميائية او بيولوجية الى اماكن تجمع او تراكم النفايات المنزلية، حيث ان النفايات الخطرة والتي في العادة تنتج من المصانع او من المستشفيات او من بقايا المواد الطبية في العيادات ، او التي تنتج بسبب تراكم المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة من بقايا المبيدات والاسمدة والبلاستيك، تتطلب معاملة خاصة في طريقة حفظها أو نقلها أو التخلص منها.

واضاف ان هذه النفايات تشكل تهديدا محتملا علي صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب كونها سريعة الاشتعال أو قابلة للانفجار أو تسبب التآكل أو سريعة التفاعل مع مواد أخرى أو سامة، وان هذه النفايات الخطرة من المفترض ان يتم معالجتها بشكل خاص، وذلك عن طريق تغيير من خصائصها البيولوجية أو الكيميائية، سواء كان ذلك من اجل التقليل من درجة خطورتها أو التقليل من حجمها.

التخلص من النفايات في المكبات الصحيحة

واشار د. ابو قرع الى الانباء اوالتقارير التي تم تداولها حول عدم استعمال او تشغيل او بعض السلبيات المتعلقة بمكبات النفايات الكبيرة في بلادنا، حيث ان مكبات النفايات هي عبارة عن أماكن للتخلص من النفايات عن طريق دفنها بطرق علمية وهندسية بحيث تعمل على عدم تشويه المنظر الجمالي للمنطقة والحد من انتشار الروائح وكذلك منع تسرب متحللات النفايات من سوائل إلى باطن الأرض ومن ثم امكانية تلويث المياة الجوفية، وهذه المكبات هي الطريقة الافضل والمستدامة للتخلص من النفايات الصلبة التي لا يمكن اعادة استعمالها او في ظل اوضاع مثل الاوضاع في بلادنا من عدم وجود سياسة او عادة فصل النفايات بغرض اعادة تصنيعها.