الاحتلال يغلق مداخل نابلس ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب حوارة والخليل

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الحواجز العسكرية المقامة على مداخل مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس، وحاجز صرة غربا، و"شافي شمرون" شمالا، وبيت فوريك شرقا، وشددت من إجراءاتها على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، في ظل انتشار مكثف لجنود الاحتلال.

كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريقين الواصلين بين نابلس وقلقيلية، ونابلس وطولكرم، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.

وناشد دغلس المواطنين أخذ الحيطة والحذر في ظل انتشار المستوطنين على مفترقات الطرق.

وفي سياق متصل، هاجم نحو 50 مستوطنًا مركبة وزير الزراعة رياض العطاري وطاقم من الوزارة بالحجارة أمام أعين جيش الاحتلال بالقرب من مفترق حوارة.

كما اعتدى مستوطنون، مساء اليوم ، على المواطنين ومركباتهم، واغلقوا "الشارع الالتفافي" شرق الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، إن العشرات من المستوطنين تجمعوا بالقرب من مستوطنة "خارصينا" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، واعتدوا بالحجارة على المواطنين ومركباتهم، مما أدى الى إلحاق أضرار مادية بعدد من المركبات.

كما وأغلقوا "الشارع الالتفافي" الواصل بين مدينة الخليل وبلدات: بني نعيم، والسموع، ويطا.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن مستوطنا قتل فيما أصيب اثنان آخران مساء اليوم، في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.