غزة: مصرع طفلة متأثرة بجراح اصيبت بها سابقا جراء حادث سير

وطن: لقيت الطفلة سندس الحويطي 12 عامًا، مصرعها، مساء اليوم الخميس، متأثرةً بجروحها التي أصيبت بها إثر صدمها من مركبة في شارع النفق بمدينة غزة يوم الثلاثة الماضي.

وتوفيت الطفلة بعد يومين من مكوثها في المستشفى لتلقي العلاج، ويجري الإجراءات القانونية في القضية. بحسب ما ذكرت دائرة مرور غزة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف سائق المركبة المتسبب بالحادث (ع، ب ) 25 عامًا، بالإضافة إلى اثنين آخرين لمحاولتهما تضليل التحقيق، والإدلاء بأقوال كاذبة حول الحادث.