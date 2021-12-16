مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب حوارة

وطن: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على الطريقين الواصلين بين نابلس وقلقيلية، ونابلس وطولكرم، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.

وناشد دغلس المواطنين أخذ الحيطة والحذر في ظل انتشار المستوطنين على مفترقات الطرق.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن مستوطنا قتل فيما أصيب اثنان آخران مساء اليوم، في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.