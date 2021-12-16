محدث | مقتل مستوطن وإصابة آخريّن بعملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

وطن: قتل مستوطن، وأصيب آخرين، مساء اليوم الخميس، جراء تعرض مركبة كانوا على متنها لإطلاق نار في محيط بؤرة استيطانية شمال غرب نابلس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن فلسطينييَن أطلقوا النار من مركبة مسرعة تجاه مدخل بؤرة شوماش الواقعة ما بين مستوطنتي حومش المخلاة وشافي شمرون شمال غرب نابلس، ما أدى لإصابة 3 مستوطنين بجروح متفاوتة، وأعلن عن مصرع أحدهم لاحقًا.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت المنطقة وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين.

وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال عدد من الحواجز والمناطق في نابلس.