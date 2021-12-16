الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد قائمة الحكام الدوليين من فلسطين للعام 2022
16.12.2021 05:26 PM
وطن: اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة الدولية لحكام كرة القدم في فلسطين للعام 2022، والتي ضمت 13 حكما، منهم 3 للساحة و6 حكام مساعدين و2 للكرة الخماسية ومثلهما لكرة القدم الشاطئية.
وضمت قائمة حكام الساحة، كلاً من: براء أبو عيشة، ومعاذ عوفي، ومحمد أبو شهلة، في حين شملت قائمة الحكام المساعدين: هبة سعدية، وأشرف أبو زبيدة، وعبد السلام حلاوة، وخلدون أبو قبيطة، وكنان البعجاوي، ومحمد خطاب.
أما قائمة حكام الكرة الخماسية فقد ضمت: يزيد أبو عرقوب، ومحمد الغول، بينما شملت قائمة حكام الكرة الشاطئية: محمود أبو مصطفى، وإسلام الشخريت.