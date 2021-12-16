اشتيه يدعو لرفع نسبة مساهمة البنك الدولي في فلسطين

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية لرفع نسبة مساهمة البنك الدولي في فلسطين وجاء ذلك خلال استقبال مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار في مكتبة برام الله.

وناقش رئيس الوزراء مع مدير البنك حزمة مشاريع البنك الدولي للعام المقبل، والتي تخدم قطاعات متنوعة، وتنسجم مع الأولويات الوطنية واستراتيجية التنمية.

كما اطلع اشتية، السيد شانكار على تقارير الإنجاز في البرامج الحالية التي ينفذها البنك، وعلى رأسها برنامج تسجيل الأراضي، بالتعاون مع سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه.