"تراثنا هويتنا".. فلسطين حاضرة في معرض "هدايا آخر السنة" بتونس

وطن: في اطار التعريف بالمنتجات التراثية الفلسطيني جنبا الى جنب مع المنتوجات التراثية التونسية وتعزيز الترابط الثقافي الفلسطيني التونسي، شاركت السفارة الفلسطينية بجناح فلسطين " تراثنا هويتنا" ويشمل ( الثوب الفلسطيني .. صور فلسطينية .. اكلات فلسطينية .. اكسسوارات تراثية ) ضمن معرض هدايا آخر السنة وتشجيع المنتوج التونسي الذي نظمه المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس بالعاصمة تونس والذي يعرض العديد من الصناعات التقليدية والمنتوجات الفلاحية.

ويحتضن المعرض ثلة من العارضين المبدعين في المجال الحرفي والفلاحي وتمثلت مشاركة السفارة الفلسطينية بموظفة القسم الثقافي الاسيرة المحررة ميسر عطياني.

وتأتي هذه المشاركة في الوقت الذي صنفت فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو " فن التطريز في فلسطين: الممارسات، والمهارات، والمعارف، والطقوس" في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في باريس.

وتعتبر هذه المشاركة مهمة وفي وقتها من اجل حماية هويتنا وثراثنا وروايتنا الفلسطينية في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني سرقة ما لا يملك وذلك ردا على استخدام الاحتلال التراث الفلسطيني خلال انشطة مسابقة ملكة جمال الكون.