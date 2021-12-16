موظفات وزارة الثقافة يحتفين بالثوب الفلسطيني

وطن: ارتدت موظفات وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الثوب الفلسطيني التقليدي احتفاءً بتسجيل فن التطريز الفلسطيني ضمن لائحة التراث الانساني اللامادي العالمي لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.

جاء ذلك بعد اعلان منظمة اليونسكو يوم امس وبشكل رسمي تسجيل العديد من الملفات للعديد من الدول ومن بينها التطريز الفلسطيني ضمن اللائحة العالمية.

ونظمت الوزارة وقفة مساندة لهذا القرار الأممي واحتفاءً به، بدورها قالت أماني الجنيدي مديرة السجل الوطني للتراث في وزارة الثقافة أن هذا العمل هو عبار عن تضافر جهود الوزارة مع المجتمع المحلي وحارسات الثوب الفلسطيني من النساء المطرزات في كل أماكن التواجد الفلسطيني.

وهنأت النساء الفلسطينيات على هذا الانجاز والذي يُهدى إليهن، كما أنه يعزز ملكية التطريز كتراث فلسطيني لاسيما أن دور وزارة الثقافة ورسالتها الأساسية هو حماية التراث والهوية الفلسطينية بكل مكوناتها وعناصرها.