بنك القدس أفضل مصرف من حيث مؤشرات الأداء العام في فلسطين للعام 2021"

وطن: منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بنك القدس جائزة "أفضل مصرف من حيث مؤشرات الأداء العام في فلسطين للعام 2021".

جاء ذلك خلال احتفالية عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، ونظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على تأسيس الاتحاد، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية العربية، تخللها توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2021

وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي ، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح والأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس "يأتي هذا الإنجاز لبنك القدس كأفضل بنك من حيث مؤشرات الأداء العام في فلسطين للعام 2021، تجسيداً للمكانة الرائدة التي يحتلها البنك على صعيد البنوك العاملة في فلسطين واعترافاً بالأداء المتميز والإنجازات المتعددة التي حققها البنك بالرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة. وأضاف: "نواصل في بنك القدس المحافظة على مركزنا المالي القوي، الأمر الذي يعزز قدرتنا المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأداء العام للبنك".

يذكر أن بنك القدس حصل مؤخراً على جائزة" البنك الأكثر نشاطاً في فلسطين في مجال تنفيذ تمويلات عمليات التجارة الدولية لعام 2020" وذلك بحسب معايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.