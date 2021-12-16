أبطال غيبتهم القضبان.. الأسير حسين سليمان حسين الزريعي

كتب: سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقة في قلاعها كالطود الشامخ، إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم، إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر.

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على رجال أشداء صابرين على الشدائد والبلاء، رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية واقفين وقوف أشجار الزيتون، شامخين شموخ جبال فلسطين، صابرين صبر سيدنا أيوب في سجنهم، فمهما غيبتهم غياهب سجون الاحتلال الصهيوني وظلمة الزنازين عن عيوننا، فلن تغيب أرواحهم الطاهرة التي تسكن أرواحنا فهم حاضرون بأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا وفي مجري الدم في عروقنا مهما طال الزمن أم قصر.

عندما نستحضر صور هؤلاء الأبطال البواسل جنرالات الصبر والصمود ونستذكر أسمائهم المنقوشة في قلوبنا والراسخة في عقولنا ووجداننا لا نستطيع إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الابطال الذين ضحوا بأجمل سنين عمرهم ليعيش أفراد شعبهم كباقي شعوب الأرض في عزة وحرية وكرامة، فأسرانا تاج الفَخَار وفخَر الأمة هم من قهروا الاحتلال الصهيوني بصمودهم وثباتهم.

وأمام عظمة تضحياتهم لا يمكن لأي كلام مهما عظم شأنه أن يوافيهم ولو جزء بسيط مما عانوه، فمن حقهم علينا أن نستذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسيرنا البطل حسين سليمان حسين الزريعي ابن الواحد والأربعون ربيعا ويقبع حاليًا في "سجن نفحة الصحراوي" وقد أنهى عامه الثامن عشر على التوالي في الأسر ويدخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني، وقد قضي حتى الآن من محكوميته" 18 سنة و 11 شهرا و 25 يوما".

الأسير :- حسين سليمان حسين الزريعي

مواليد:- 3 / ديسمبر/1980م

البلدة الأصلية :- بئر السبع

الحالة الاجتماعية:- خاطب علـ ابنه عمة عايد الزريعي أبو النور

مكان الاقامة:- دير البلح وسط قطاع غزة

المؤهل العلمي:- التحق الأسير الزريعي بالجامعة العبرية في قسم العلوم السياسية وقد حال قانون شاليط الإسرائيلي دون الاكمال ثم التحق بجامعة الأقصى وتخرج منها في ديسمبر 2018 ثم حصل على درجة الماجستير في الشؤون الإسرائيلية من جامعة أبو ديس تحت إشراف الأسير القائد د . مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ...

المهنة:- موظف في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية

مكان الاعتقال:- سجن نفحة الصحراوي

تاريخ الاعتقال:- 20 /12/ 2002م

التهمة الموجه إليه:- بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى ومقاومة الاحتلال

الحالة القانونية:- لمدة 19 عاما

اعتقال الأسير:- حسين الرزيعي

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الاسير أثناء الاجتياح العدواني الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بالقطاع في 20 / 12 / 2002 م وهو نجل الأسير المحرر سليمان الزريعي الذي كان قضى نحبه شهيدا أثناء الاجتياح الإسرائيلي في 18 / 3 / 2002 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نسفت منزل ذوي الأسير الزريعي الكائن في شارع أبو عريف بدير البلح في يوم اعتقاله بتاريخ 20 / 12 / 2002 .

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة.