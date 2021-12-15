الجزائر وتونس يتأهلان لنهائي "كأس العرب"

وطن: تأهل منتخبا الجزائر وتونس، لنهائي "كأس العرب"، بعد فوزهما على منتخبي قطر ومصر، اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وفي مباراة دراميتيكية شهدها ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، تغلب المنتخب الجزائري على نظيره القطري، مستضيف البطولة، بهدفين لهدف.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه جمال بن عمري. وبعد الهدف، حاول المنتخب القطري العودة في المباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد مونتاري.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى الأشواط الإضافية، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب الجزائري بعد عرقلة ياسين براهيمي في الدقيقة الـ15 من الوقت بدل الضائع، سددها يوسف بلايلي وتصدى لها الحارس القطري سعد الشيب، لترتد الكرة إلى بلايلي الذي تابعها بسهولة داخل الشباك.

وعلى ستاد 974، نجح المنتخب التونسي بالفوز على نظيره المصري بهدف نظيف، سجله عمرو السولية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامس من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره المصري يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، وتواجه تونس الجزائر في المباراة النهائية.