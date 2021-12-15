الجامعة العربية الامريكية تحصل على المركز الثاني في تقييم GreenMetric للجامعات الفلسطينية

وطن: حصلت الجامعة العربية الامريكية على المركز الثاني في تقييم GreenMetric للعام 2021 على مستوى الجامعات الفلسطينية، متقدمة في التصنيف عن العام الماضي 2020 والذي جاءت فيه بالمركز الثالث.

وتخضع الجامعات الفلسطينية لـ تقييم GreenMetric سنوياً، ويعتمد هذا التقييم على عدة معايير منها الاستدامة في التعليم والبحث العلمي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية، واستدامة الطاقة والمياه، ووسائل النقل والمواصلات، والتواصل مع الجامعة.