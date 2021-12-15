تعطيل الدراسة في زعترة إثر الحالة الأمنية بعد مقتل الشاب حافظ ذويب

وطن: قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، تعطيل كافة المدارس ورياض الأطفال في بلدة زعترة شرقي بيت لحم يوم غد الخميس، إثر الحالة الأمنية عقب مقتل الشاب حافظ ذويب.

وتسود البلدة حالة فوضى عقب مقتل الشاب ذويب ليلة أمس الثلاثاء، تخللها إطلاق نار وإحراق منازل ومركبات.

وقتل الشاب حافظ ذويب (31 عاماً) أمام منزله وأصيب شقيقه، عقب مشادّة كلامية بين المغدور وقاتليه، بحسب رواية العائلة.

وكانت العائلة طالبت بالقصاص العادل لنجلها، مؤكدةً على أن تنفيذ القصاص سيقع على عاتق العائلة إذا لم يتم بالقانون.