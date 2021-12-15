الأندية الأوروبية ترفض إرسال لاعبيها لأمم إفريقيا

وطن: أرسلت رابطة الأندية الأوروبية خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن استدعاء اللاعبين المحترفين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة مطلع العام الجديد في الكاميرون.

وأكدت الرابطة أن فيروس "كورونا" آثار مخاوف الأندية، مطالبة بتوضيح الجوانب الطبية الخاصة بالتعامل مع الفيروس في الكاميرون، وأبدت تخوفها من الإهمال الذي سيطر على عدة اتحادات أهلية في التعامل مع هذا الجانب بما يهدد سلامة اللاعبين.

وترى الرابطة أنه لا يوجد تطبيق واضح للبروتوكولات الصحية في الكاميرون، وهو ما يدفع الأندية لعدم ترك اللاعبين للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

الخطاب أكد أيضًا أن الأندية الأوروبية ليس لديها النية للسماح للاعبيها بالمشاركة في بطولة كأس الأمم القادمة، وعلى مسؤولي "فيفا"، و"كاف" اتخاذ قرار جذري في مواجهة الوباء.

وتواجه بطولة كأس الأمم الإفريقية عدة أزمات، ما يثير الغموض حول مصير البطولة، ومدى إمكانية إقامتها في موعدها المحدد خلال الفترة من التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من فبراير 2022.