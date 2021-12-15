بنك الإسكان يكرم معلمات مدرسة بنات أبو قش الثانوية في ذكرى يوم المعلم الفلسطيني

وطن: قام بنك الإسكان بتكريم معلمات مدرسة بنات أبو قش الثانوية في ذكرى يوم المعلم الفلسطيني والذي تحتفي فلسطين فية بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول من كل عام.

ومن جانبه صرح السيد أسامة حرز الله المدير الاقليمي لبنك الإسكان بأن البنك قام بهذه الخطوة ايماناً منه بالجهود السامية التي يلعبها المعلم الفلسطيني لتقديم رسالة العلم للطلبة رغم كل الظروف المحيطة به، كم أكد أن هذا التكريم يأتي في إطار ترجمة واضحة لرؤية البنك بالتزامه بالمشاركة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية التي يساهم فيها البنك.

وبدورها شكرت السيدة زهية عرار مديرة المدرسة بنك الاسكان على هذه اللفتة الكريمة، وقالت ان هذا التكريم اضفى جوا من البهجة والسرور للمعلمات.

واكدت عرار أن بنك الإسكان عزز دور القطاع الخاص في تقدير الجهود التي يلعبها المعلمون والذين لم يتخلوا عن تأدية واجبهم الإنساني والوطني النبيل.

