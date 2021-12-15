"التطعيم وحده لن يكون كافيًا" لمواجهة "أوميكرون"

وطن: نبهت وكالة مكافحة الأمراض الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب اتخاذ "إجراء صارم" بشكل "عاجل" لمواجهة التفشي السريع للمتحورة "أوميكرون"، محذرة من أن "التطعيم وحده لن يكون كافيا".

وقالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون، في كلمة عبر الفيديو "في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير المتحورة أوميكرون، حيث لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم".

كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، تقييمها لمخاطر المتحورة الجديدة على الصحة العامة إلى "عالية جدًا"، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

ورأت أنه من "المحتمل جدًا" أن تؤدي المتحورة الجديدة إلى دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحورة دلتا، السائدة حتى الآن.

وجدد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دعوته إلى "إعادة فرض عاجل وتعزيز" التدابير "غير الصيدلانية" ضد كورونا، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام، لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأضافت الوكالة التي تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا أن "هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في الأشهر المقبلة".

دول أوروبية عدة تبدأ تلقيح الأطفال

وبدأ تلقيح الأطفال، اليوم، في دول عدة في أوروبا حيث قد تصبح متحوّرة "أوميكرون" الأكثر انتشارًا بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير، فيما أطلقت الشرطة الألمانية عملية ضد معارضي القيود الصحية بعد تلقي مسؤول محلي تهديدات بالقتل.

فبعد الدنمارك والنمسا، بدأت إسبانيا واليونان والمجر إضافة إلى مدن ألمانية عدة بينها برلين، تلقيح الأطفال دون 12 عامًا وهي فئة عمرية من بين أكثر الفئات المعرضة حاليًا للإصابة.