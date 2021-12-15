وفاتان و386 إصابة جديدة بكورونا و360 حالة تعافٍ

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل وفاتين، و386 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و360 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات طولكرم (1)، الخليل (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 80، الخليل 53، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 76، جنين 17، نابلس 18، طوباس 3، سلفيت 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 127، لافتة إلى انه تم إجراء 5405 فحوصات.

وأكدت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 49، الخليل 109، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 29، جنين 14، نابلس 18، طوباس 4، طولكرم 3، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 101 مصاب، بينهم 13 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.