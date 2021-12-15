دراسة: 75.9% من الفلسطينيين في الضفة الغربية طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا

وطن: تبعا للدراسات التي قامت بها الجامعة العربية الأمريكية لمواكبة التغيرات المتسارعة في الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وتعزيزا لأهمية دراسة الوضع الوبائي الحالي في فلسطين، قام مركز الدراسات واستطلاع الرأي بالجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح ميداني يرافقه مسح لأمصال لعينة عشوائية من الفلسطينيين البالغين بهدف تحديد نسبة الأشخاص من المجتمع الذين طوروا أجسام مضادة لفيروس كورونا و قراءة المؤشرات الصحية لدراسة الخارطة الوبائية في محافظات الضفة الغربية.



وقام الفريق البحثي بجمع البيانات خلال الفترة الممتدة بين (14/9/2021-21/10/2021) من عينة عشوائية ضمت 1451 شخص موزعين على 11 محافظة في الضفة الغربية وممن هم فوق 18 عاما، وتم اجراء فحوصات الأمصال باستخدام تقنيات حديثة في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية ل 911 عينة دم للأفراد اللذين لم يمانعوا المشاركة بفحص الأمصال. وقد احتوت الاستمارة التي قام بتعبأتها 1451 فلسطينيا على العديد من المؤشرات الديمغرافية والصحية منها على سبيل المثال لا الحصر، جنس المبحوث، العمر ، الحالة الصحية من حيث الإصابة بالأمراض الغير معديه مثل السكري، الضغط الخ.



بينت نتائج فحوصات مسح الأمصال أن 75.9 % من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية ممن هم فوق ال18 عاما طوروا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا و بنسب متقاربة بين الذكور (74.2%) و الإناث (77.5%).



وبلغت نسبة الافراد 18 سنة فاكثر في الضفة الغربية حسب وجود اجسام مضادة للفيروس والجنس







وأظهرت نتائج الدراسة فروقات ملموسه في تطوير الأجسام المضادة بين الفئات العمرية المختلفة. حيث أنه تبين أن 69.22% من الفئة العمرية 18-29 طوروا أجساما مضادة لفيروس كورونا ، مقارنة ب 77.89% من الفئة العمرية 30 - 49 و 84.09% بين الأشخاص التي أعمارهم 50 فما قوق.









وأشارت نتائج الدراسة الى ان من بين الذين تلقوا اللقاح فان نسبة 94.5% منهم طوروا اجساما مضادة واما الذين لم يتلقوا اللقاح فان 53.56% منهم طوروا اجساما مضادة وذلك بسبب الإصابة بالفيروس





نسبة الافراد 18 سنة فاكثر في الضفة الغربية حسب وجود اجسام مضادة للفيروس وتلقي اللقاح





وأفاد 13.6% من المبحوثين أنهم تعرضوا للاإصابة بفيروس كورونا ، حيث تفاوتت النسب بشكل ملموس بين الإناث (16.5%) و الذكور (10.7%).





لقد صرح 52.8% من المبحوثين أنهم تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بنسب متفاوتة بين الذكور (64.3%) والإناث (40.9%).



وأظهرت النتائج أن 51.77% من الذين تلقوا اللقاحات تلقوا لقاح فايزر، 27.13% منهم تلقى لقاح سبوتنيك لايت و النسبة الأفل تلقوا اللقاحات الأخرى المتوفرة.



نسبة الافراد 18 سنة فاكثر الذين تلقوا مطعوم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية حسب نوع المطعوم



تساهم نتائج هذه الدراسة في توضيح الصورة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، و تستمر الجامعة العربية الأمريكية و بالتعاون مع العديد من المؤسسات في الوطن بتتبع انتشار الفيروس و دراسة الخارطة الوبائية في فلسطين. ويهدف مركز الدراسات واستطلاع الرأي في الجامعة الأمريكية إلى تنفيذ أبحاث و دراسات نوعية يمكنها المساعدة في دعم صناعة القرارات المبنية على البيانات في القطاعات العام، و الخاص و الأهلي.

