ضباط في جيش الاحتلال يدعون لإتمام صفقة تبادل مع حماس

وطن: دعا ضباط كبار في جيش الاحتلال ومسؤولون في جهاز الأمن إلى "استغلال الفترة الحالية والهدوء النسبي في قطاع غزة"، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس حسبما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وأشار المسؤولون، في محادثات مغلقة بحسب "واللا"، إلى أن المفاوضات حول تبادل أسرى عالقة، "بالرغم من المحفزات المصرية" للوساطة بصفقة كهذه. وأضافوا أن سبب هذا الجمود هو أن "كلا الجانبين (إسرائيل وحماس) غير مستعديْن للتنازل عن الثمن مقابل إعادة جثتي هدار غولدين وأورون شاؤول، وكذلك أفرا منغيستو وهشام السيد" وهما مواطنان إسرائيليان دخلا إلى قطاع غزة طواعية.

وأشار المسؤولون إلى الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في قطاع غزة، وطالبوا باستغلال الوضع الحالي قبل حدوث تدهور أمني بين الاحتلال والفصائل في القطاع، "لأنه إذا تقدمت المفاوضات في فترة حساسة من الناحية الأمنية، سيتم تصوير ذلك على أنه استسلام لإملاءات حماس".

وأضافوا أنه "في سيناريو أخطر، مثل رحيل أبو مازن وحدوث صراعات على خلافته، سيتراجع احتمال التفاوض مع إسرائيل بشكل كبير".

واعتبرت تقديرات هؤلاء المسؤولين أن حماس قد توافق على مقترح ذي "ثمن معقول"، طالما تتزايد الضغوط عليها.

وأشار "واللا" إلى أن ضباطا وجنودا من كتيبة تابعة للواء "غفعاتي" شاركوا في العدوان على غزة عام 2014، التقوا قبل عدة أسابيع، ووجهوا انتقادات إلى الحكومة وجيش الاحتلال على خلفية عدم التوصل إلى صفقة تبادل اسرى حتى الآن.