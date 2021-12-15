الجيش الأردني ينفي إطلاق أحد جنوده النار على جنود الاحتلال قرب الحدود

وطن: رد الجيش الأردني، الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن إطلاق النار على جنود من جيش الاحتلال على الحدود، نافيا صحة هذه الأنباء.

ونقلت قناة المملكة الرسمية الأردنية بيانا لمصدر مسؤول في الجيش الأردني أكد فيه عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن إطلاق نار من جانب جندي أردني على جنود من جيش الاحتلال على الحدود بين بين الاردن وفلسطين المحتلة.

وقال المصدر انه جرى الاشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الفلسطيني (وادي قليد) حيث قام جنود حرس الحدود بإطلاق نار للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات، حيث تصادف مرور دورية لجيش الاحتلال في الطرف المقابل .