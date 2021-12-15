الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة.

وذكرت مصادر محلية في مدينة نابلس، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد، واعتقلت الأسير المحرر محمد ابداح.

وفي مدينة جنين، أفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزلي الأسيرين مناضل نفيعات في يعبد جنوب جنين وسائد أبو عبيد في كفر قود غربا، دون ان ترد معلومات حتى اللحظة عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فادي محمد الخضور من بلدة بدو شمال غرب القدس، ومحمد عبد السلام ربيع من بيت عنان شمال غرب القدس.

ولفتت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت محمد حجازي من مدينة بيت لحم، وبراء صالح الشنار من بلدة كفر الديك، وحمزة عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.