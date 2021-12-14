حراسة الاراضي المقدسة تكرم الحرس الرئاسي

وطن: كرم حارس الأراضي المقدس، الأب فرانشيسكو باتون، ومستشار حراسة الاراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، الحرس الرئاسي خلال زيارة قيادة الحرس الرئاسي، حيث قدم الوفد الشكر و التقدير للحرس الرئاسي على دورهم في التنسيق مع الكنيسة و التحضيرات و الترتيبات اللازمة في إحتفالات أعياد الميلاد المجيدة على مدار السنوات الماضية.

وقدم الوفد درع للواء منير الزعبي قائد الحرس الرئاسي، والعميد علام السقا قائد وحدة الأمن و الحماية في الحرس الرئاسي.

واكدت قيادة الحرس الرئاسي على تعليمات الرئيس محمود عباس، المباشرة في تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة؛ متقدمين لحراسة الاراضي المقدسة بالشكر الجزيل على تقديرهم لدور الحرس الرئاسي، متمنين لأبناء شعبنا المحتفلين بأعياد الميلاد المجيدة اجمل الامنيات لهم، في هذا المناسبة الدينة الوطنية العظيمة.