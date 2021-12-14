العمري: أبواب كهرباء القدس مفتوحة لمن يرغب في تسوية أموره

وطن:أكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م. هشام العُمري، أن أبواب الشركة مفتوحةٌ أمام كل من يرغب في تسوية أموره المالية والقانونية، وأن تسوية الأمور العالقة مع المشتركين ستكون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمشترك والأوضاع المالية للشركة، داعياً جمهور المشتركين إلى التوجه إلى أحد فروع الشركة لتسوية الأمور المالية والقانونية والحصول على التسهيلات التشجيعية.

ونوه العُمري، في تصريح صدر عن مكتبه اليوم أن شركة كهرباء محافظة القدس لم ولن تتهرب من مسؤولياتها في استعادة استقرار النظام الكهربائي، خاصة مع اقتراب ذروة فصل الشتاء، حيث أن قرار القطع الإسرائيلي الأخير مسّ بشكل مباشر ومجحف مشتركينا الملتزمين.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تبدأ دائماً بالحلول الوديّة مع مشتركيها، وهي أساس العلاقة معهم، في محاولة لعدم تطور الأمور العالقة مع المشتركين عبر القضايا والمحاكم، وأضاف "إن الشركة غير قادرة على الاقتراض من البنوك مرةً اخرى كما حدث في أزمة عام 2019-2020، فليس من المنطقي أن تدفع الشركة فاتورة السرقات على حسابها الخاص، فتجاوز الأزمة الحالية يكون بتحصيل الديون المستحقة والتوقف عن السرقات والتعديات على شبكات الكهرباء".