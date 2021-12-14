الأسير أبو هواش يواصل الاضراب عن الطعام لليوم 120 رفضا لاعتقاله الإداري

وطن: يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 120 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن "الرملة"، تتفاقم يوما بعد يوم، إذ يرفض الاحتلال لغاية اليوم نقله إلى مستشفى مدني، رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحي

وأفاد نادي الأسير أنّ أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها، تنفذ جريمة بحقّ الاسير ابو هواش، وذلك من خلال سلسلة قرارات كان آخرها قرار يقضي بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، وذلك لمدة أربعة شهور

