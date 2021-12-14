قوات الاحتلال تعتقل شابين وسيدة من الضفة والقدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، سيدة من مدينة القدس المحتلة، وشابين من الضفة الغربية، على حواجز عسكرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد احتجازها وتفتيشها بالقرب من منطقة "باب المغاربة".

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى العالم، أثناء مروره على دوار النبي الياس شرقي مدينة قلقيلية.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر براء شكارنة، من بيت لحم، على حاجز "الكونتينر" العسكري شرقي المدينة.