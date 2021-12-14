حريات والداخلية ينفذان تدريباً للمؤسسة الأمنية حول مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

وطن: نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بالشراكة مع مركز التدريب بوزارة الداخلية وبالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، 5 دورات تدريبية على "مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني" في قاعة الغرفة التجارية برام الله بمشاركة 105 ضبّاط من منتسبي الأجهزة الأمنية خلال شهر تشرين الثاني 2021.

وأنجزت الدورات بواقع 3 أيام لكل دورة بما يعادل 15 ساعة تدريبية، وبمشاركة الزملاء من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ونقابة الصحفيين، الذين أضفوا إضافة نوعية على التدريب.

واستهدفت المدونة مشاركين من كافة الأجهزة الأمنية: "الأمن الوطني، المخابرات، التوجيه السياسي، الحرس الرئاسي، الضابطة الجمركية، القضاء العسكري، الأمن الوقائي، هيئة التدريب العسكري، الارتباط العسكري، الاستخبارات العسكرية، الخدمات الطبية، الإدارة المالية العسكرية، هيئة الإمداد والتجهيز، الدفاع المدني، هيئة التنظيم والإدارة، مديرية التسليح العام، وزارة الداخلية"، لإعداد مدربين لتدريب زملائهم في أجهزتهم بهدف وصول المدونة لكافة منتسبي المؤسسة الأمنية، للالتزام بها وتعزيز احترام حقوق الإنسان في دولة فلسطين، لما لهذه المدونة من أهمية وما تتمتع به من شمولية وإلزامية كونها موحّدة وصادرة عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 1/5/2018، وهي أحد أدوات المساءلة التي تستخدمها المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين.

وتناولت التدريبات أحكام المدونة العامة وغاياتها وقيمها مروراً بمبادئها كسيادة القانون والشراكة المجتمعية، والحظر المطلق للتعذيب، ومكافحة الفساد، والتجمعات السلمية، واستخدام القوة والسلاح الناري، وعلاقة الأمن بالإعلام والتأكيد على حرية الصحافة، وصولاً إلى الواجبات المفروضة على ضابط الأمن، والمحظورات الواجب الامتناع عنها.

وأكد حريات ومركز التدريب على أهمية هذه الدورات وضرورة الاستمرار فيها خلال العام القادم، حيث تم سابقاً تدريب 407 ضباط في شهر 6/2021، في سبيل تطوير أداء أفراد المؤسسة الأمنية بما يضمن الحفاظ على الأمن مع احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وصون كرامته، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي تجسيداً لانضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان عام 2014.

وأشاد مركز حريات بالتعاون والشراكة الدائمة مع مركز التدريب في وزارة الداخلية، وثمّن جهودهم الحثيثة في التنسيق والتدريب لإنجاح الدورات وإتمامها على أكمل وجه، ويتطلع حريات للمزيد من العمل مع مركز التدريب للبناء على ما تحقق من إنجازات.