محكمة الاستئناف تخفض العقوبة بحق متهم بجريمة قتل الى 5 سنوات

رام الله - وطن: قررت محكمة استئناف رام الله تخفيف العقوبة بحق متهم بجريمة قتل وقعت قبل 5 سنوات في بلدة عناتا، بعد ان كانت محكمة بداية رام الله قد حكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وقال المحامي معتصم عواودة لوطن، ان جريمة القتل وقعت قبل 5 سنوات، وبموجب قرار محكمة الاستئناف اليوم جرى تخفيض العقوبة لمدة 5 سنوات، وبموجب ذلك تم الإفراج عن المتهم من قاعة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له في البداية تهمة القتل مع سابق الاصرار وفق المادة 327 التي تصل عقوبتها الى درجة الاعدام، لكن محكمة بداية رام الله حكمت عليه لمدة 10 سنوات بسبب تعدد الاسباب، واكتفت محكمة الاستئناف بالعقوبة لـ 5 سنوات سجن.

وحول الأسباب التي دفعت محكمة الاستئناف لتخفيف الحكم قال عواودة، بان أولها هو اسقاط الحق الشخصي، اضافة الى تعدد الاسباب، اي انه ليس السبب المباشر للوفاة وانما هناك اسباب اخرى.