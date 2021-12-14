"بداية الخليل" تحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ 7 سنوات لمدان بالحرق الجنائي

رام الله- وطن: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (م،ر) بتهمة الحرق الجنائي سنداً لأحكام المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .