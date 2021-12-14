بـ 450 لوحة.. ريشة الفنان الثمانيني محمد الأسطل تعيد إحياء التراث الفلسطيني

غزة- وطن- أروى عاشور:

عشرات اللوحات الفنية المرصوصة بجانب بعضها، تخطف إحداها ناظريك بألوانها الجميلة وتعيش معها تفاصيل التراث الفلسطيني، وما هي إلا لحظات وتأسرك لوحة أخرى بعبقها الخلاب، وتمضي على هذه الحالة حتى تنتهي من كافة اللوحات.

سكة حديد وقطار، أسواق قديمة، ومباني أثرية، وحقول الحمضيات والخضروات الساحلية، والقدس وعادت وتقاليد، دبكة، أفراح، صيادون، مزارعون، تجار، المرأة الفلاحة، خبز الطابون والصاج وغيرها من اللوحات التي تأخذك إلى عبق الماضي والتراث الفلسطيني.

الفنان التشكيلي محمد حسين الأسطل "83" عاماً، من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حول منزله لمعرض فني يشكل العشرات من اللوحات الفنية والتي رسمها على مدار 60 عاماً.

يقول الأسطل لوطن: "منذ طفولتي كنت موهوبا في الرسم ومتفوقا في مدرستي بهذا الجانب، ومارست الرسم منذ أن كنت في عمر العاشرة".

وأضاف : "في عام 1956 ذهبت لمصر لدراسة الفنون الجميلة ومكثت خمس سنوات، بعدها عدت لغزة وافتتحت استوديو تصوير ومرسما استمر من عام 1960إلى 1967".

وأكمل: "بعدها غادرت للكويت سنة 1967، حيث بقيت فيها 24 عاما، وافتتحت كذلك استوديو ومرسما، كما عملت مصورا صحفيا ورساما لمجلات، منها: (العربي)، و(المعلم)، إلى أن هاجر واستقر لاحقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كرس الفنان الأسطل حياته بين الفن والتصوري وعمله الصحفي، إلى أن نفض الغبار عن لوحاته الفنية في مسقط رأسه بخان يونس، بعد نقلها في السنوات الأخيرة عبر حقائب على فترتين، حيث بلغت 450 لوحة فنية عريقة.

وأشار الأسطل إلى أن المعرض يحتوي على عشرات اللوحات الفنية التي رسمها على مدار سنوات حياته حيث توثق معظمها مشاهد الحياة الفلسطينية، بين أعوام 1940 و1999.

وعلى مدار حياته الفنية الطويلة، كان الأسطل يحلم أن يفتتح معرضه الفني في منزله بقطاع غزة، حيث في كل لوحة كان يرسمها يدفعه شوقه لمسقط رأسه إكمالها للنهاية، وفق قوله.

يستوحي الفنان الأسطل رسوماته من صور قديمة للحياة الفلسطينية، أو من خلال ذاكرته وما عاشه في فترة طفولته في فلسطين، ليؤكد بريشته أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم.

ويوضح الأسطل أنه ما زال يحتفظ بأكثر من 200 لوحة أخرى في منزله في الولايات المتحدة، تحاكي تراث دول عربية أخرى وحضارات مختلفة في العالم منها السورية واللبنانية والمصرية وغيرهأ.

وخلال فترة حياته، شارك وحصل على جوائز في أكثر من 20 معرضاً في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وأقام ثمانية معارض في عدة ولايات أميركية.