وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات، و343 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و224 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، الخليل (2)، بيت لحم (1)، أريحا والأغوار (1)، جنين (1)، طولكرم (2).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 76، بيت لحم 55، جنين 24، ضواحي القدس 3، طوباس 6، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، طولكرم 3، سلفيت 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 128، لافتة إلى إجراء 4880 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل 68، بيت لحم 45، جنين 15، ضواحي القدس 8، طوباس 16، رام الله والبيرة 21، نابلس 5، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 40.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 97 مصابا، بينهم 16 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمواطنين، أوضحت أنها بلغت في فلسطين 3,013,558 جرعة، من بينها 2,184,071 في الضفة الغربية، و829,487 في قطاع غزة.