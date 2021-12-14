استقرار الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر لكنه ما زال بحاجة لرعاية خاصة

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر (63 عاماً) من بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل آخذة بالاستقرار، ويقبع حالياً داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة"، لكنه ما زال بحاجة لرعاية خاصة.

وأوضحت الهيئة أنه قبل حوالي أسبوعين تدهور الوضع الصحي للأسير أبو جابر وفقد الوعي أثناء تواجده بمعتقل "نفحة" وتم نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وهناك تم تركيب جهاز منظم لدقات القلب، وبعدها نُقل إلى "الرملة" حيث يقبع الآن.

وأضافت الهيئة أن الأسير لا يزال يشكو من تخثر للدم في القلب وهناك تخوفات على حالته ويتم منحه مميع للدم للحفاظ على استقرار وضعه، علماً بأنه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي تم إجراء عملية قسطرة له وأُعيد بعدها للمعتقل.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو جابر هو أحد قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ومعتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة إلى 10 سنوات، وفيما بعد تم تحديد حكمه بـ 52 عاماً، وهو من الأسرى الذين ورد اسمهم ضمن الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن يُطلق سراحهم نهاية آذار/ مارس من العام 2014، إلا أن الاحتلال تراجع عن تعهداته بإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى.